Ankara'da Fetö Soruşturmasında 15 Tutuklama
21 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 6'sı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 FETÖ/PDY üyesi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 15'ni tutuklarken 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(Musa Erdoğan/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:01 Kaynak: İHA
Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
Google, İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahmini Açıkladı
Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu