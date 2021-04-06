Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA'da, 2012 yılındaki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı öncesi soruları alan ve dağıtılmasına aracılık eden 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılındaki JANA/JATEK sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bunun üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç ve istifa eden 16 subay ile astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.