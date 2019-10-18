Son Dakika Haberleri: Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

1 saat önce

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı, System.String[]

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
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