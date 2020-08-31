Ankara'da FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA'da, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf asker, 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamda ifade, teşhis gibi deliller başta olmak üzere, halen görevde olan 2 üsteğmen, 1 astsubay ile daha önce ihraç edilen 1 yüzbaşı ve 1 asker öğrenci hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. 3 ilde şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.