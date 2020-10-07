Ankara'da FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik, 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan, bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri şüphesi ile 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.