Ankara'da FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyeti bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette olan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullanan 13 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen şahıslara yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA