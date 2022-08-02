Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

02.08.2022 10:18
Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde yer aldığı belirlenen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde yer aldığı belirlenen 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 1'i ihraç doçent doktor, 1'i ihraç doktor, 1'i aktif, 3'ü ihraç 4 hemşire ve 2'si Sağlık Bakanlığı eski çalışanı olmak üzere 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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