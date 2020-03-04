Ankara'da film gibi soygun - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da film gibi soygun - Son Dakika

Ankara'da film gibi soygun

6 saat önce

Ankara'da muhasebeci, plan yapıp anlaştığı kişilerle çalıştığı şirketin paralarını kendisinin bulunduğu araçtan çaldırdı.

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Ankara'da muhasebeci, plan yapıp anlaştığı kişilerle çalıştığı şirketin paralarını kendisinin bulunduğu araçtan çaldırdı. Ankara ve Bursa'da yapılan operasyonla yakalanan 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Hurdacılar bölgesinde bir iş yerinde ön muhasebeci olarak çalışan ve iş yerinin ödemelerini yapmakla görevli olan B.Ö., yandaki iş yerinde çalışan arkadaşı H.B.'ye paraya ihtiyacı olduğunu anlatarak, kendilerini soyguna uğramış gibi gösterip iş yerine ait paraları çalabileceklerini söyledi. H.B., bunun üzerine arkadaşı A.C.K.'ye bu soygunu gerçekleştirecek birini aradıklarını anlattı. A.C.K. de daha önce cezaevinde tanıştığı ve Bursa'da ikamet eden arkadaşları A.R.G ve Ü.A.G.'ye ulaştı. Şahıslar, soygunu yapmayı kabul ederek aynı gün Bursa'dan Ankara'ya geldi. Ankara'ya gelen A.R.G ve Ü.A.G., bir pastanede H.B. ile buluştu. Şahıslar pastanede buluştuktan sonra olayı gerçekleştirecekleri yere ilişkin keşif ve soygun planı yaptı. 26 Şubat günü öğleden sonra ön muhasebeci B.Ö., arkadaşı H.B. ile birlikte arabayla bankaya gelerek çalıştığı iş yerine ait 455 bin lirayı çekip bankadan çıktı. B.Ö. ile H.B. kendilerini soyacak olan hırsızlardan da 100 bin TL'yi gizledikten sonra otomobille yaklaşık 50 metre ilerledi. Bu sırada Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1402. Sokak'ta B.K.'nin kiraladığı araçla bekleyen A.R.G. ve Ü.A.G., saat 15.50 sıralarında para dolu aracın önünü kesti. Araçtan inen A.R.G., diğer araçtaki iki kişiye biber gazı sıkarak otomobildeki 355 bin TL'yi çalıp olay yerinden kaçtı. A.R.G. ile Ü.A.G.'nin kiralık otomobile de sahte plaka taktıkları belirlendi. Soygunla ilgili çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, onlarca saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek tüm bu ilişki ağını çözdü. Ekipler, soygunu gerçekleştiren A.R.G. ve Ü.A.G.'yi Bursa'da düzenlenen operasyonla, ön muhasebeci B.Ö. ve arkadaşı H.B.'yi ise Ankara'da yakaladı. Ön muhasebeci B.Ö., arkadaşı H.B. ve Bursa'da yakalanan A.R.G. ile Ü.A.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın firari şüphelileri A.C.K. ve B.K.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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