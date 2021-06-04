Ankara'da firari 2 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan haklarında aranma kaydı bulunan firari, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamlarından T.M. ile Yargıtay eski üyelerinden hakim K.K. polis tarafından yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, kamudan ihraç 'Çetin' kod adlı örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamlarından T.M.'nin Ankara'da saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, T.M.'nin başka bir kişi adına tescilli araç ile çevreyolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Polisi görünce aracıyla kaçan, daha sonra yaya olarak kaçmaya devam eden T.M. yakalanarak gözalatına alındı. Firari T.M.'nin üzerinden başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

Aynı gün ekipler, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan hakkında arama kaydı bulınan eski Yargıtay üyesi hakim K.K.'nın da Yenimahalle Batıkent'te örgüte ait gaybubet evinde kaldığını belirledi. Yargının kritik noktalarında yerleşerek örgütün talimatları doğrultusunda karar çıkarılmasını sağlayan ve bir çok önemli davalarda, yasa dışı dinleme davalarında adı geçen K.K., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. İki FETÖ mensubunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.