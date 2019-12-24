Ankara'da firari terör örgütü DHKP-C şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Başkentte terör örgütü DHKP-C için faaliyette bulunduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve aranan firari zanlı yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün mahalli alan yapılanmasında yer alarak faaliyet yürüttüğü ve örgütsel amaçla dönüşümlü açlık grevi yaptığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, zanlılardan 4'ü yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edilmişti.
Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ekiplerin sürdürdüğü çalışma sonucunda, firari zanlı ise saklandığı evde yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.