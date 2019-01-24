Son Dakika Haberleri: Ankara'da Fırın Yangını

Ankara'da Fırın Yangını

15 dakika önce

Ankara'da üç katlı bir apartmanın girişindeki fırında çıkan yangın hasara neden oldu.

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Ankara'da üç katlı bir apartmanın girişindeki fırında çıkan yangın hasara neden oldu.

'Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde Mine Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki fırında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamına hakim oldu. Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye ederek itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiyenin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın maddi zarara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

Ayvalı, Keçiören, Ankara, Güncel
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