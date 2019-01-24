Ankara'da Fırın Yangını
15 dakika önce
Ankara'da üç katlı bir apartmanın girişindeki fırında çıkan yangın hasara neden oldu.
Ankara
'da üç katlı bir apartmanın girişindeki fırında çıkan yangın hasara neden oldu.
'Keçiören
ilçesine bağlı Ayvalı
Mahallesinde Mine Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki fırında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dükkanın tamamına hakim oldu. Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye ederek itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiyenin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın maddi zarara neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:18 Kaynak: DHA
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