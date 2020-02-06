Ankara'da fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına ağaçların devrilmesine neden oldu.



Fırtına Polatlı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok yerinde ağaçlar devrilirken, evlerin çatısı da uçtu. Aşırı rüzgardan dolayı Necip Fazıl Parkı'nda bir ağaç devrilerek TCDD hattındaki elektrik tellerine yaslandı. Ekipler anında müdahale ederek ağaçları elektrik tellerinden kaldırdı. Şehitlik Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nde de ağaçlar devrilirken, Mehmet Akif Mahallesi'nde bir otomobilin camına kiremit düştü. Şehitlik Mahellesi'nde de bir evin çatısı uçarken, yaşanılan afetlerde yaralanan olmadığı öğrenildi. - ANKARA