Ankara'da fırtına çatı böyle uçurdu
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Ankara'da fırtına çatı böyle uçurduANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde fırtına yüzünden bir binanın çatısı uçtu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:22 Kaynak: İHA
'da fırtına çatı böyle uçurdu
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan
ilçesine bağlı Çayırhan
Mahallesi'nde fırtına yüzünden bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına yüzünden Çayırhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Binanın çatısının uçma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Özel bir şirkete ait binada maddi hasar yaşanırken her hangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.
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