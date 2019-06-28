Ankara'da fırtına çatı uçurdu
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde fırtına yüzünden bir binanın çatısı uçtu.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
'nın Nallıhan
ilçesine bağlı Çayırhan
Mahallesi'nde fırtına yüzünden bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına yüzünden Çayırhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Binanın çatısının uçma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Özel bir şirkete ait binada maddi hasar yaşanırken, her hangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi.
(Evren
Tekin/İHA)
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