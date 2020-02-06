Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu - Son Dakika

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Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu
18 dakika önce
Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu
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