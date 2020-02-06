Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu - Son Dakika

Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu

18 dakika önce

Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.

Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu

Ankara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
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