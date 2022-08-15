Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin, minaresi çöken caminin bulunduğu bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altındağ ilçesinin Örnek Mahallesi'nde Ulu Cami 'nin minaresinin fırtına nedeniyle yıkıldığını, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ankara'daki fırtınada camları kırılan lisedeki 4 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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