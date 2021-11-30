Kahramankazan'da fırtına otobüs durağını devirdi - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fırtına, bir otobüs durağının devrilmesine neden oldu.

İlçede aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öğleden sonra etkisini artıran fırtına, Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi EGO'ya ait bir otobüs durağını devirdi. Bu sırada durakta bekleyen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen belediye yetkilileri, yıkılan durağı alarak götürdü.