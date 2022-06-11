Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu - Son Dakika
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Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu

11.06.2022 23:25

Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu Fırtınada iş yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bir iş yerinin çatısı çöktü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu

Fırtınada iş yerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bir iş yerinin çatısı çöktü, 1 kişi yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Altındağ Siteler Hurma Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan fırtına sebebiyle bir iş yerinin çatısı çöktü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Olayda bir kişi yaralandı.

Fırtına binaların çatılarını uçurdu

Öğleden sonra yaşanan fırtına, Mamak ve Altındağ ilçelerindeki evlerin çatılarını uçurdu. O anlar bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu
Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu
Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu
Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da fırtına iş yerini çatısını böyle uçurdu - Son Dakika

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