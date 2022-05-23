Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı araçların üzerine düştü - Son Dakika
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Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı araçların üzerine düştü

23.05.2022 19:28
Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı araçların üzerine düştü

Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı araçların üzerine düştüANKARA Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtına bir binanın çatısını uçurdu.

Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı araçların üzerine düştü

ANKARA Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Kopan çatı, park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve fırtına Mamak Kayaş Mahallesi'ndeki binaların çatılarını kopardı. Kopan çatılar, park halindeki araçların ve bazı dairelerin balkonuna düştü. Maddi zarara yol açan olayda araçları zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Olayı karşı binadan izleyen vatandaş ise anında polise haber verdiğini, olay sonrasında da belediye ekiplerinin sokağa gelerek mağdurlarla iletişime geçtiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

Fırtına, Ankara, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı araçların üzerine düştü - Son Dakika


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