Ankara'da fırtınaya dayanamayan minare tadilat halindeki binanın üzerine devrildi - Son Dakika
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Ankara'da fırtınaya dayanamayan minare tadilat halindeki binanın üzerine devrildi

16.08.2022 09:24

Ankara'da fırtınaya dayanamayan minare tadilat halindeki binanın üzerine devrildi Ankara'da fırtınaya dayanamayan caminin minaresi, tadilat halindeki binanın üzerine devrildi.

Ankara'da fırtınaya dayanamayan minare tadilat halindeki binanın üzerine devrildi

ANKARA - Ankara'da fırtınaya dayanamayan caminin minaresi, tadilat halindeki binanın üzerine devrildi. Minarenin devrilme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi İçli Sokak'taki Örnek Ulu Cami'nin minaresi, şiddetli fırtınada dış cephesine mantolama işlemi yapılan 2 katlı binanın üzerine devrildi. Minarenin devrilmesi sonucu binanın önüne kurulan iskele yıkıldı. Bölgeye AFAD, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, binanın duvarlarında ve balkonlarda hasar oluştu.

"İçeride 10-15 kişi çalışıyorduk"

Minarenin yıkıldığı apartmanın tadilatını yapan işçilerden Mehmet Oğul, "Minare yıkıldığında dışarıdaydık. Binanın içini boyayacaktık. Ben boya almaya içeri girdiğimde fırtına çıktı ve aniden minare yıkıldı. İçeride 10-15 kişi çalışıyorduk. Bina yerinden oynadı. AFAD geldi, insanları camdan dışarı çıkardı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Metin Yıldız, "Bütün her şey 5 dakika içinde oldu. Şiddetli bir yağmur yağdı. Peşine fırtına geldi. İki minareden biri binanın üstüne düştü. Vatandaşlar şu an evine giremiyor. Yıkılan minarenin taşları balkonlardan evlerin içine düştü. İşçiler mağdur duruma düştüler" şeklinde konuştu.

Binadaki 34 kişi tahliye edilirken, yetkililer hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, Saat, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da fırtınaya dayanamayan minare tadilat halindeki binanın üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da fırtınaya dayanamayan minare tadilat halindeki binanın üzerine devrildi - Son Dakika
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