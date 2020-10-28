AK Parti Gençlik Kolları'ndan Fransa Büyükelçiliği önünde 'Charlie Hebdo' protestosu - Son Dakika

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaret içerikli yayınlarını, Fransa Büyükelçiliği önünde protesto etti.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları, Fransa Büyükelçiliği önünde toplanarak, Charlie Hebdo dergisini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını Türk bayrakları ve sloganlarla protesto etti. Grup, "Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz" "Faşist Macron'u lanetliyoruz" yazılı pankartları taşıyarak tekbirler getirip slogan attı.

Daha sonra AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Temel büyükelçilik önünde açıklamalarda bulundu. Temel, Müslümanların kullarında yapılan saldırıların modern barbarlık örneği olduğunu belirterek, "Demokrasinin ve özgürlüklerin ana vatanı olmakla övünen bir coğrafyada, Müslümanların kutsallarına ve Peygamberine karşı yürütülen saldırılar modern barbarlık örnekleridir. Özellikle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize karşı sergilenen sistematik ve pervasız saygısızlıklar, hepimizi yürekten yaralamaktadır. Biz kendi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olduğu kadar, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya da sevgiyle, saygıyla, muhabbetle yaklaşan bir inancın mensuplarıyız. Herkesten de böyle saygılı bir tutum ve davranış beklemenin hakkımız olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Irkçı zihniyetin hortlamasından en çok Avrupalılar tedirgin olmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan düşmanlık anaforunun, dönüp dolaşıp sahiplerini kuşatacağını ifade eden Temel, "Hiç kimsenin hiçbir değer ve hesap uğruna, insanlığa böyle bir zarar vermeye, böyle bir tahribatta bulunmaya hakkı yoktur. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında yüzlerce milyon masumun kanını döken ırkçı zihniyetin, bu defa İslam, Müslüman ve Türkiye düşmanlığı üzerinden hortlamasından en çok Avrupalılar tedirgin olmalıdır" diye konuştu. Grup slogan atarak dağıldı. - ANKARA