Ankara'da freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı

21.01.2021 14:05
Ankara'da freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'da freni boşalınca refüje çarptıktan sonra devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Ankara'da freni boşalınca refüje çarptıktan sonra devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda şehir merkezi istikametinde ilerleyen Keçiören Belediyesine ait hafriyat kamyonunun sürücüsü F.T, bir alışveriş merkezinin önündeki trafik ışıklarında kırmızı ışık yanınca durmak istedi.

Frenin tutmadığını fark eden sürücü F.T, önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu refüje kırdı. Refüje çarparak durabilen kamyon yola devrildi. Kamyonun kasasındaki toprak da yola döküldü.

Kazada yaralanan sürücü F.T, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da freni boşalan hafriyat kamyonu refüje çarparak devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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