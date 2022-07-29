Frenleri arızalanan belediye otobüsü dükkana daldı - Son Dakika
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Frenleri arızalanan belediye otobüsü dükkana daldı

29.07.2022 17:32
Frenleri arızalanan belediye otobüsü dükkana daldı

Ankara'da frenleri arızalanan belediye otobüsü, yol kenarında bulunan tekstil dükkanına daldı.

Ankara'da frenleri arızalanan belediye otobüsü, yol kenarında bulunan tekstil dükkanına daldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kaza vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.

Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Uyanış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oktay Suna (48), 06 DD 9606 plakalı özel halk otobüsüyle Keçiören- Kızılay seferini yapmak için yola çıktığı esnada aracının frenleri arızalandı. Kontrolden çıkan otobüs metrelerce savrulduktan sonra cadde üzerinde bulunan bir tekstil firmasına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kazaya karışan otobüs çekici yardımıyla yol kenarına çekilirken, olay vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu. Otobüs sürücüsü Oktay Suna ise yolda çocukların olduğunu belirterek, mecbur kaldığı için aracını dükkanın bulunduğu yere sürdüğünü söyledi.

"Burası yokuş ve bu tarz olaylar sürekli oluyor"

Kazanın mağdurlarından Zeynep Gürpınar, "Otobüsün freni patlamış. Tabi ki burası yokuş ve bu tarz olaylar sürekli oluyor. Bir kaç ay öncesinde de bir tır yine aynı böyle oldu. Zayiat verdi bir çok arabaya çarptı. Ufak tefek şeyler. Çocuklarımız yaz tatili olduğu için kapının önünde oynuyordu. Çocuklar yukarı doğru kaçınca otobüs bu tarafa çevirmiş çocuk yok diye. En azından şükür edecek çok şeyimiz var. Tabelamız eğildi, demirlerimiz eğildi onun dışında bir zayiat yok. Kolona çarpmasaydı direkt dükkanın içindeydi. Ölü ya da yaralı yoktu, otobüsün için de yolcu yoktu. Kimseye zarar gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Aracı boş gördüğüm yere sürmek zorunda kaldım"

Otobüs Şoförü Oktay Suna ise, "Yoldan dönecektim, frenler boşaldı. Yolda çocuklar vardı. Ben de aracı boş gördüğüm yere sürmek zorunda kaldım. Ancak o şekilde durdurabildik. Arka tarafta iki yolcu vardı. Sert bir kaza olmadı. Çocuklara vurmamak için oraya girmek zorunda kaldım. Çok şükür kimsede bir şey yok" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kızılay, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Frenleri arızalanan belediye otobüsü dükkana daldı - Son Dakika

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