Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

05.04.2022 11:27
Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.U. isimli suç çetesi liderinin uyuşturucu ticareti suçundan dolayı cezaevinde olmasına rağmen B.K. aracılığıyla faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. B.K. ve S.U.'nun şehir dışından getirttikleri uyuşturucu maddeleri "torbacı" olarak tabir edilen kişiler vasıtasıyla başta Keçiören olmak üzere Ankara genelinde sattıklarını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Belirlenen 10 şahsa yönelik 10 farklı ikamete düzenlenen operasyonda aralarında B.K.'nın da olduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Soruşturma dahilinde bugüne kadar 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda sentetik ecza, 2 adet tabanca ve çeşitli ebatlarda fişekler ele geçirildi.

Zanlılardan B.K.'nın S.U.'nun yönlendirmesiyle fuhuş yaptığı da öğrenildi. Şahısların dikkat çekmemek adına uyuşturucu ticaretini ve fuhuş pazarlığını seçtikleri taksilerde yaptıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin bölgede uyuşturucu ticareti yapan diğer gruplarla sürtüşme halinde oldukları ve bu sebeple silahlandıkları ifade edildi. - ANKARA

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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