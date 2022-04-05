Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

05.04.2022 15:05

Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç çetesine yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ANKARA - Ankara'da uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç çetesine yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.U. isimli suç çetesi liderinin uyuşturucu ticareti suçundan dolayı cezaevinde olmasına rağmen, B.K. aracılığıyla faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. B.K. ve S.U.'nun şehir dışından getirttikleri uyuşturucu maddelerini "torbacı" olarak tabir edilen kişiler vasıtasıyla başta Keçiören olmak üzere Ankara genelinde sattıklarını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Belirlenen 10 şahsa yönelik 10 farklı ikamete düzenlenen operasyonda aralarında B.K.'nın da olduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Soruşturma dahilinde bugüne kadar 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda sentetik ecza, iki adet tabanca ve çeşitli ebatlarda fişeklerin ele geçirildiği aktarıldı.

Fuhuşu uyuşturucu ticaretinin bir yolu olarak gördükleri öğrenildi

Zanlılardan B.K.'nın, S.U.'nun yönlendirmesiyle fuhuş yaptığı öğrenildi. Şahısların dikkat çekmemek adına uyuşturucu ticaretini ve fuhuş pazarlığını seçtikleri taksilerde yaptıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin bölgede uyuşturucu ticareti yapan diğer gruplarla sürtüşme halinde oldukları, bu sebepten ötürü silahlandıkları ve bu silahları kullanmaktan çekinmedikleri ifade edildi.

Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Operasyonu, Gözaltı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da fuhuş bağlantılı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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