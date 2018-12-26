Ankara'da Fuhuş Operasyonu: 21 Gözaltı
41 dakika önce
Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
Ankara
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Çankaya
Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, masaj salonu olarak gösterilen evi takibe aldı.
Yürütülen çalışmalar sonrası müşteri kılığında belirlenen adrese giden ekipler, 21 kişiyi gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada bulunan ve delil niteliği taşıdığı belirlenen çok sayıda materyale el konuldu.
Şüphelilerin daha önce Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda aynı adreste gözaltına alındıkları, Çankaya Kaymakamlığı tarafından adresin 90 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi. Şüphelilerin mührü bozarak evi fuhuş amaçlı kullanmaya devam ettikleri belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:27 Kaynak: AA
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