Ankara'da galerici cinayeti

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde M.A. (17), para meselesi yüzünden tartıştığı galerici Mustafa Kaya'yı (54) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Başören Mahallesi kırsalında meydana geldi. İlçede çobanlık yapan M.A., aralarındaki para meselesini konuşmak için galerici Mustafa Kaya'nın arıcılık yaptığı bölgeye gitti. M.A. ve Kaya bir süre konuştuktan sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., evli ve 2 çocuk babası Mustafa Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan M.A. cinayeti itiraf etti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.