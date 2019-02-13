Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gece Bekçileri, Deaş Şüphelisini Yakaladı

Ankara'da Gece Bekçileri, Deaş Şüphelisini Yakaladı

7 saat önce

ANKARA'nın Sincan ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı Ş.K. (32), terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Ankara'da Gece Bekçileri, Deaş Şüphelisini Yakaladı, System.String[]
ANKARA'nın Sincan ilçesinde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı Ş.K. (32), terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Tepe Sokak üzerinde yaya olarak devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ş.K.'yı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ş.K.'nın kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden sorgulayan bekçiler, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli Ş.K., ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ş.K.'nın daha önce Suriye'ye geçerek DEAŞ saflarında çatışmalara katıldığı, Suriye'de DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonların ardından da Türkiye'ye kaçtığı belirlendi. Ş.K.'nın DEAŞ'a katılmadan önce ise Hakkari 1'inci Ağir Ceza Mahkemesi tarafından El Kaide bağlantılı olarak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı öğrenildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:43 Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Başbakan Davutoğlu, Yeni Parti Sorusunu İlk Kez Yanıtladı Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı

Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gece Bekçileri, Deaş Şüphelisini Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]