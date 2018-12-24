Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gece Kulübü Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Ankara'da Gece Kulübü Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı

2 saat önce

ANKARA'nın Çankaya İlçesinde gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ankara'da Gece Kulübü Çıkışı Silahlı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya İlçesinde gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Çankaya Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Gece kulübünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi.

Yaşanan olayı gören Şadi K. isimli kişi, çok sayıda silah sesi duyduğunu söyleyerek, "Bir adam vardı burada 'polis nerede' diye bağırıyordu. Beş dakika burada polisi bekledi. Kız arkadaşım fazla etkilemesin diye onu koştur koştur bıraktım. Geri geldim buraya, bir kişi zaten eli kolu kan içindeydi" dedi. Polis yaşanan olay sonrası inceleme başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:48 Kaynak: DHA

kavga, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
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