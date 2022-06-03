Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı - Son Dakika
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Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı

03.06.2022 12:49

Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah saatlerinde ortaya çıktı. Gece saatlerinde başlayan fırtına pek çok ağacı devirdi.

Başkent'te gece yarısı başlayan sağanak yağmur, fırtına ve gök gürültüsü pek çok ağacın devrilmesine neden oldu. Gece saatlerinden devrilen ağaçlar, belediye ekiplerinin müdahalesi ile kaldırılırken ağaçların devrilme görüntüleri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

12 yıllık söğüt ağacı devrildi

Çankaya'nın Cevizlidere Mahallesi'nde bulunan 12 yıllık söğüt ağacının boş yola devrilmesi can ve mal kaybının önüne geçti. Mahalle sakini Uğur Çakmak, "30 senedir buradayım, gecekonduların zamanında bu ağaç vardı. Ağaç fırtına şiddetiyle yıkıldı. Üzüldük 12 yıllık ağaç gitti" diye konuştu. Ağaç kalıntıları ise sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Muhtarlığın üstüne ağaç devrildi

Gece yaşanan olaylardan kaynaklı Kocatepe Mahallesi Muhtarlığı üzerine de ağaç devrildi. Çevredeki vatandaşlar benzer olayların daha önce de yaşandığını, ağaçların Çankaya Belediyesi'nin bakım yapmamasından dolayı zayıfladığını iddia etti.

Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı
Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı
Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı
Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı

YORUMLAR
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Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar Ankara'da şimşekli gece! Arka arkaya patlayıp geceyi aydınlattılar
Kaynak: İHA

Çankaya, Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da gece yaşanan fırtınanın izleri sabah ortaya çıktı - Son Dakika

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