Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gecekondu Yangını

Ankara'da Gecekondu Yangını

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'da Gecekondu Yangını, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kanuni Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak üzerinde bulunan İhsan D.'ye ait gecekonduda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yanan evin bitişiğindeki gecekondularda yaşayanlar ise panik içinde sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:25 Kaynak: DHA

Keçiören, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Hakimin Odasında Uyuşturucu Hap Düşüren Hükümlü Tutuklandı 10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 08:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gecekondu Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]