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Ankara'da gecekondu yangını

1 saat önce

Ankara'da gecekondu yangınıANKARA'da, metruk gecekonduda çıkan yangın, çevresindeki 2 gecekonduya daha sıçradı.

Ankara'da gecekondu yangını

ANKARA'da, metruk gecekonduda çıkan yangın, çevresindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Yangında, 3 ev de kullanılamaz hale geldi.

Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde bulunan metruk binada, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede bitişiğindeki 2 gecekonduya daha sıçradı. Alevlerin evine sıçradığı Naim Avcı, evde beslediği kedilerle birlikte dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kurtuluş ve Merkez İtfaiye Amirliklerinden ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, gecekonduların bulunduğu Bentderesi Caddesi'ni tek taraflı araç trafiğine kapattı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da gecekondu yangını

Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:29 Kaynak: DHA
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