Son dakika haberleri: Ankara'da gecekondu yangını - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara'da gecekondu yangını

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da gecekondu yangını Ankara'nın Keçiören ilçesindeki gecekondu iddiaya madde bağımlıları tarafından yakıldı.

Ankara'da gecekondu yangını ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki gecekondu iddiaya madde bağımlıları tarafından yakıldı. Alev alev yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Güzelyurt Mahallesi Kanlıca Sokak'ta meydana geldi. Şaban K.'ya ait gecekondu, 1 ay önce kiracısı tarafından boşaltıdı. Bir süredir kullanılmayan gecekonduda sabaha karşı iddiaya göre madde bağımlıları tarafından yakıldı. Alevlerin metrelerce yükselerek bütün gecekonduyu sarması üzerine olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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