ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

53 dakika önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, gecekonduda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, System.String[]

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, gecekonduda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Gecekonduda mahsur kalan 6 kişi, mahalle bekçileri tarafından pencere demiri sökülerek son anda kurtarıldı.

Yükseltepe Mahallesi 1666. Sokak'ta bulunan gecekonduda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevler, gecekondunun girişini sardı. Alevler nedeniyle evden çıkamayan Hüseyin, Ali, İbrahim, Şahin ve Zahide Beyaztaş ile Güllü Karabulut, gecekondunun arka tarafındaki odaya saklanarak yardım bekledi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yerine ilk ulaşan mahalle bekçileri, pencere demirini kazmayla yerinden sökerek 6 kişiyi kırdıkları camdan dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken ardından soğutma çalışmaları devam etti. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yerinden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,


Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:35 Kaynak: DHA
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