Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 36'sı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 36'sı tutuklandı

15.08.2022 20:57
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 36'sı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 8-14 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram eroin, 880 gram esrar, 320 gram kokain, 23 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 36'sı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 36'sı tutuklandı - Son Dakika
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