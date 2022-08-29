Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 312 zanlıdan 37'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 22-28 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 800 gram skunk, 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 500 gram metamfetamin, 470 gram kokain ve 84 bin 385 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 312 zanlıdan 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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