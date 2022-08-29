Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

29.08.2022 23:46
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 312 zanlıdan 37'si tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 312 zanlıdan 37'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 22-28 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 800 gram skunk, 1 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 500 gram metamfetamin, 470 gram kokain ve 84 bin 385 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 312 zanlıdan 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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