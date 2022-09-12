Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 5-11 Eylül 'de düzenlediği operasyonlarda, 26 kilogram esrar, 6 kilo 600 gram metamfetamin, 500 gram eroin, 400 gram kokain, 7 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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