Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 529 şüpheliden 66'sı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 26 Eylül-2 Ekim arasında düzenlediği operasyonlarda, 24 kilo 200 gram esrar, 3 kilo 840 gram eroin, 829 gram metamfetamin, 128 gram kokain ve 4 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 529 zanlıdan 66'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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