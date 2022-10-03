Alperen Ocakları: Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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