Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı

03.10.2022 21:16
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 529 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 529 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 26 Eylül-2 Ekim arasında düzenlediği operasyonlarda, 24 kilo 200 gram esrar, 3 kilo 840 gram eroin, 829 gram metamfetamin, 128 gram kokain ve 4 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 529 zanlıdan 66'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin Alperen Ocakları:  Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz Alperen Ocakları:  Alperen gençlik olarak; şiddetin her türlüsüne her türlü zeminde karşı durmaya devam edeceğiz HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI HALUK LEVENT ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYEN ŞENER'İN KIZI İÇİN SAHNE ALDI
Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 02:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement