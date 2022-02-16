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Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

16.02.2022 09:53
Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 7-13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 720 cinsel içerikli kaçak ilaç, 2 bin 176 litre sahte alkollü içki, 1917 paket kaçak sigara, 920 kaçak puro, 215 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 680 kaçak vitanim hapı, 33 kilogram kaçak tütün, 9 milyon 276 bin 800 makaron ve 1 sigara sarma makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Ankara, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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