Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 7-13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 720 cinsel içerikli kaçak ilaç, 2 bin 176 litre sahte alkollü içki, 1917 paket kaçak sigara, 920 kaçak puro, 215 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 680 kaçak vitanim hapı, 33 kilogram kaçak tütün, 9 milyon 276 bin 800 makaron ve 1 sigara sarma makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.