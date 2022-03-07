Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat-6 Mart arasındaki operasyonlarda kaçak 925 bin 129 ilaç, 63 bin 500 litre akaryakıt, 20 bin 841 elektronik ve muhtelif eşya, 889 litre alkollü içki, 679 puro, 170 paket sigara, 90 kilogram tütün, 547 sahte bandrol, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör ve 2 milyon 481 bin 200 sigara makaronu ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.