Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

07.03.2022 22:47

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat-6 Mart arasındaki operasyonlarda kaçak 925 bin 129 ilaç, 63 bin 500 litre akaryakıt, 20 bin 841 elektronik ve muhtelif eşya, 889 litre alkollü içki, 679 puro, 170 paket sigara, 90 kilogram tütün, 547 sahte bandrol, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör ve 2 milyon 481 bin 200 sigara makaronu ele geçirildi.

Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı
Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı
Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti AŞTİ'de 'Kadın Danışma Birimi' hizmete girdi AŞTİ'de 'Kadın Danışma Birimi' hizmete girdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:41 Genç çifte "Neden sevişiyorsunuz" dedi, Marmara'da yumruk yumruğa kavga başladı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:32 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! MHP yüzde 9,3 oy topladı, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,5'de
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 23:33:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement