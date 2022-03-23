Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

23.03.2022 12:27
Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Mart arasındaki operasyonlarda 28 bin 899 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 ton 476 kilogram tütün, 957 paket sigara, 134 puro, 69 cep telefonu, 20 litre sahte alkollü içki, 1815 sahte bandrol, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ve 5 milyon 740 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda, 45 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Tütün, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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