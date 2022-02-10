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Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı

10.02.2022 12:34
Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden Ankara polisi, geçen yıl 1172 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheliyi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden Ankara polisi, geçen yıl 1172 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheliyi yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl düzenlediği 136 operasyonda 1172 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Göçmen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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