Ankara'da geçen yıl 5 Suriyeli'nin öldüğü atölyede keşif yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da geçen yıl 5 Suriyeli'nin öldüğü atölyede keşif yapıldı - Son Dakika

Ankara'da geçen yıl 5 Suriyeli'nin öldüğü atölyede keşif yapıldı

6 saat önce

Ankara'da geçen yıl 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin 5 sanık hakkında açılan dava kapsamında, yangının meydana geldiği atölyede keşif yapıldı.

Ankara'da geçen yıl 5 Suriyeli'nin öldüğü atölyede keşif yapıldı, System.String[]

Ankara'da geçen yıl 5 Suriyeli işçinin ölmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin 5 sanık hakkında açılan dava kapsamında, yangının meydana geldiği atölyede keşif yapıldı.

Keşfe, davayı gören Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Onat Tekinalp, sanık ve müdahil avukatları, bilirkişiler ve mahkeme personeli katıldı.

Ulubey Mahallesi Şenkal Sokak'taki üç katlı atölyedeki keşifte, yangın sırasında binanın fiziki altyapı olarak uygunluğu, elektrik tesisatının güvenirliliği ve yangının iş kazası olup olmadığına ilişkin inceleme yapıldı.

İnceleme sonrasında sanık ve taraf avukatları, binanın altyapısının yangından kaçışa uygunluğuna ve yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerinin ihmalinin olup olmadığına bilirkişilerin hazırlayacağı raporda yer verilmesini talep etti.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre bilirkişilerin hazırlayacağı raporun, iki ay içerisinde sonuçlanmasının beklendiği bildirildi.

Olayın geçmişi ve dava

Mobilya imalathanesinde 16 Ocak 2019'da çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned el-Muhammed, Abdullah Rahicuha ve aynı aileden Muhammed Emin (16), Mahmud Emin ile Juma Emin hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturmada binanın sahibi, kiracısı ve kat sorumlusu 5 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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