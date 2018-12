Ankara'da Geleneksel Filistin Elbiseleri Sergisi

Geleneksel Filistin elbiselerinin yer aldığı "Kökler ve Elbiseler: Filistin Topraklarında Asırların Ölümsüz Desenleri" sergisi, Ankara Tren Garı'nda açıldı.Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde, Ürdünlü El-Hanuneh Popüler Kültür Topluluğunun düzenlediği, geleneksel Filistin elbiselerini günümüze taşıyan serginin açılışı Ankara Tren Garı'nda gerçekleşti.YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, burada yaptığı konuşmada, Filistin kültürünü ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için sergiyi bilimsel verilere göre hazırlayan El-Hanuneh Derneğine teşekkür etti.Barışı kalıcı kılabilmenin temel yolunun insanı ve insanın ürettiklerini merkeze almak olduğunu söyleyen Ateş, "Kültür ve sanat özellikle insanı ve insanın sıfatlarından çok aslında ismini öne çıkartır. Kültür ve sanat, insanın sağlam bir zihne sahip olmasının yanı sıra dünyayı daha estetik görmesini sağlar." şeklinde konuştu.Prof. Dr. Ateş, Filistin halkı ve haklı mücadelelerinin Türkiye 'de yaşayan insanlar için her zaman önemli olduğunu belirterek, "Türk insanı her zaman Filistin mücadelesinin yanında olmuştur." dedi.Filistin topraklarının Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler için kutsal olduğuna dikkati çeken Ateş, Türkiye'deki Filistin sevgisinin insani boyuta taşınması gerektiğinin altını çizdi.Şeref Ateş, "Bu sergi bizim açımızdan çok kıymetli, çünkü sıfatlarımızdan çok isimlerimiz önemli. Her bir Filistinlinin neler ürettiği ve nasıl yaşadığı önemli." ifadelerini kullandı."Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz"El-Hanuneh Popüler Kültür Topluluğu Başkanı Nimet Mustafa Ali Musleh de Ürdün'de faaliyet gösterdiklerini belirterek, aslen Filistinli olduklarını söyledi.Kültürel miraslarını korumayı hedeflediklerini anlatan Musleh, "Düşmanlarımız topraklarımızı bizden çaldılar ve kültürümüzü, mirasımızı, her şeyimizi bizden çalmak istiyorlar. Bu yüzden elimizden geldiğince kültürel mirasımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Nimet Mustafa Ali Musleh, serginin de böyle bir hedefle düzenlendiğini kaydederek, eserlerin 150 yıldan uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.Kimliklerinin bir parçası olan bu elbiselerin Türkiye'de sergilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Musleh, Yunus Emre Enstitüsü çalışanlarına da gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.Nimet Mustafa Ali Musleh, 70 sene önce topraklarından göç etmek zorunda bırakıldıklarına işaret ederek, "Ancak bir gün topraklarımıza geri döneceğiz. Biz dönemezsek de çocuklarımız kesinlikle dönecek." ifadesini kullandı.Kökler ve Elbiseler SergisiSergide, son yüzyılda yapılan ve nesilden nesile aktarılan orijinal Filistin elbiseleri izlenime sunuluyor. Sergi kapsamında 35 geleneksel kıyafet, atkı, şal, çanta ve muhtelif açıklama tabloları 28 Aralık 'a kadar sanatseverlerle buluşacak.Filistin'in kültürel mirasının koruması ve tanıtılması amacıyla yeniden üretilen Filistin geleneksel kıyafetlerinin yer aldığı sergide, kıyafetlerin tarihsel süreci, menşei, kullanılan malzeme ve motiflerin anlamı ve bölgesel dağılımları hakkındaki bilgiler de eserlerin yanındaki bilgi panolarında yer alıyor.El-Hanuneh Popüler Kültür Topluluğu, yaklaşık 30 yıldır Filistin kültürü ve geleneklerinin araştırılması, yaşatılması ve tanıtılması için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Topluluk, 100'e yakın Filistinli müzisyen, şarkıcı ve sahne sanatçısıyla etkinliklerin yanı sıra Filistinli gençlere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenliyor.