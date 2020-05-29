Ankara'da gençler parklara akın etti - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 saat için sokağa çıkmalarına izin verilen 15-20 yaş arasındaki gençler, parklara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'da sokağa çıkmaları yasaklanan 15-20 yaş grubundaki gençlere, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Ankara'da dışarı çıkan gençler, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak, maske takmak şartıyla park ve bahçelere gitti. Bisiklet ve elektrikli scooter ile gezinti yapan gençler, çimlerde oturup sohbet etti. Sokağa çıkma izninde arkadaşlarıyla buluştuklarını belirten gençler, 4 saatlik izinde eğlendiklerini söyledi.Bu arada 1 Haziran'dan itibaren 18-20 yaş grubu gençler için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.