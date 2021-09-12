Üye Girişi
Ankara'da gençler sporla buluştu - Son Dakika

Ankara'da gençler sporla buluştu

12.09.2021 14:18
Ankara'da gençler sporla buluştu, System.String[]

ASKİ Spor Kulübü, 'Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu' projesini başlattı.

ASKİ Spor Kulübü, 'Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu' projesini başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 10 binin çok üzerinde sporcu faaliyet gösteriyor. İnşallah onlara yenilerini ilave edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle Başkent'te sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. ASKİ Spor Kulübü, dezavantajlı yaş grubunda olan çocukların sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı yönelemediği spor ve sanatla buluşmaları için "Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu" projesini hayata geçirdi. Projeye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı tanıtım töreniyle start verildi. Tanıtım törenine Başkan Yavaş'ın yanı sıra ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, şampiyon güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, ASKİ Spor'un antrenör ve sporcuları ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı. 'Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor: 300 Çocuk 300 Sporcu' projesi ile Ankara'nın çeşitli bölgelerinden seçilen dezavantajlı 300 çocuğun, 12 ay boyunca yapılacak etkinliklerle topluma kazandırılması hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında çocuklar, şampiyon sporcularla bir araya gelecek, yaş gruplarına göre düzenlenen müsabakalarda yeteneklerini gösterecek. Ayrıca, kötü alışkanlıkları olduğu tespit edilen çocuklara psikolojik destek sağlanacak. 300 çocuk için aylık olarak tarihi ve kültürel geziler düzenlenecek. Bu geziler sayesinde çocuklar farklı etkileşimlerde bulunabilecek ve özgüvenleri gelişecek.

"İnşallah yenilerini ilave edeceğiz"

ASKİ Spor Kulübü'nün Rıza Kayaalp- Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlediği organizasyonda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Değerli gençler, sizler Taha ve Rıza abinizin mentörlüğünde, onları rol model alarak yarının milli güreşçilerini, yarının milli haltercilerini ve sadece 6 spor dalında değil, diğer spor dallarında da ülkemizi temsil edip inşallah İstiklal Marşı'mızı dünyanın her yerinde söyletip şanlı bayrağımızı dalgalandırmanızı istiyoruz. Bunun için de özellikle çocuklarımızın müracaatını istedik. Onlar ASKİ gibi değerli bir spor kulübümüzde sizlere eşlik ederek, onları inşallah geleceğe taşıyacaklar. 2000'e yakın aile başvurmuş. Bunların içerisinden şimdilik 300 tanesini seçecekler. Seçilemeyenler üzülmesin onlar da umarım spora devam eder. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 10 binin çok üzerinde sporcu faaliyet gösteriyor. İnşallah onlara yenilerini ilave edeceğiz."

Şampiyon sporculardan başarı dilekleri

Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de yaptıkları konuşmada genç sporculara başarı diledi. Rıza Kayaalp, konuşmasında projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz bu yola çıktığımızda 11 yaşındaydık. Büyük hayallerimiz vardı. Şampiyonluklar kazanıp, bayrağımızı göklere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmaktı. Bu kardeşlerimizi görünce de o yıllar aklımıza geliyor. Arkamızda da iyi günde de kötü günde de duran birileri vardı: annemiz ve babamız. Şu an bakıyorum kardeşlerime çoğunun anne ve babası burada ve hepsinin gözünde büyük bir heyecan var. Her zaman çocuklarınızın arkasında durun. Sizler inanırsanız, onlar başaracaktır" dedi.

Taha Akgül: "Gençlerimizle birlikte olup, onlarla antrenman yapacağız"

Taha Akgül ise ailelere seslenerek, "Ben ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Ailelerimizde şöyle bir kanı var; 'Sspora giden, güreşe giden, tekvandoya giden öğrenci derslerinde başarılı olamaz.' Herkes mimar, herkes doktor, herkes öğretmen olmak zorunda değil. Bizler de hem sporumuzu yapıp hem okulumuzu okuyup ikisini bir arada yapabiliriz. Biz ailelerimize bunu gösteriyoruz. Hem dünya, olimpiyat şampiyonu olup hem de yüksek lisans yaptım. Spor çocuğu hem ahlaki hem ruhsal hem de eğitim açısından kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ailelerimizin bunun bilincinde olması lazım. Gençlerimizle birlikte olup, onlarla antrenman yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'da gençler sporla buluştu
Ankara'da gençler sporla buluştu
Ankara'da gençler sporla buluştu

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Taha Akgül, Şampiyon, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankara'da gençler sporla buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı 14:45 Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik 14:31 Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu 14:23 Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu
Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum 14:15 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı 13:16 Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı 12:37 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler 12:03 Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler

Son Dakika Haberleri
14:44 Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı
14:30 Maç sırasında Ronaldo'ya yönelik "Kathryn Mayorga'ya inanın" pankartı açıldı
14:28 Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı
14:22 Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu
14:19 Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı
14:14 Milli takım teklifini reddeden Joachim Löw: Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum
13:42 Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti Doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti         
14:52
Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi Koronavirüs vaka haritasında Rize'nin nüfusa oranla en fazla vaka görülen il olması, Vali Kemal Çeber'i isyan ettirdi         
14:34
Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı         
14:29
Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı Aşı karşıtları ve siviller birbirine girdi, Fransa sokakları karıştı         
14:20
Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı         
13:43
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.         
12:47
11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı         
12:36
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi         
11:12
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 15:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da gençler sporla buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement