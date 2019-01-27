Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti: 6 Ölü

Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti: 6 Ölü

1 saat önce

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde gezintiye çıkan 6 gencin içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran iş makinesi yüklü TIR'a çarptı.

Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti: 6 Ölü, System.String[]
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde gezintiye çıkan 6 gencin içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran iş makinesi yüklü TIR'a çarptı. Kazada, 6 genç de yaşamını yitirdi. ?Kazada, Kaza, gece saatlerinde Nallıhan ilçesi  Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Nallıhan'da yaşayan 6 genç, gezmek için dün akşam saatlerinde minibüsle Beypazarı'na gitti. Burada bir süre kalan gençlerin içinde bulunduğu Furkan Minaz (20) yönetimindeki 06 NAV 66 plakalı minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran Mustafa Savuran yönetimindeki iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Furkan Minaz, Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kapalen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Kemal Öz, Ömer Öz ve Ahmet Eren Keskin ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye karşın 3 genç de kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR şoförü Mustafa Savuran, jandarma tarafından gözaltına alındı.  Gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Adli Tıp Kurumundan görüntü

-Cenaze araçlarından görüntü

-Ölen gençlerin takınlarından görüntü

Haber-Kamera: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

Nallıhan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı 10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı

Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı 68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:52:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti: 6 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]