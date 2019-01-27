Son Dakika Haberleri: Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti: 6 Ölü (2)- Yeniden

Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti: 6 Ölü (2)- Yeniden

1 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine 'Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN-----------------Caner ÜNVER/ANKARA, - ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde gezintiye çıkan 6 gencin içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolunda...

Ankara'da Gençlerin Gezisi Faciayla Bitti: 6 Ölü (2)- Yeniden, System.String[]
Sayın Yazı İşleri Müdürlerine 

'Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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Caner ÜNVER/ANKARA, - ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde gezintiye çıkan 6 gencin içinde bulunduğu minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran iş makinesi yüklü TIR'a çarptı. Kazada, 6 genç de yaşamını yitirdi.

?Kazada, Kaza, gece saatlerinde Nallıhan ilçesi  Çayırhan Yolu Solta Boğazı yakınlarında meydana geldi. Nallıhan'da yaşayan 6 genç, gezmek için dün akşam saatlerinde minibüsle Beypazarı'na gitti. Burada bir süre kalan gençlerin içinde bulunduğu Furkan Minaz (20) yönetimindeki 06 NAV 66 plakalı minibüs, dönüş yolunda arızalandığı için sağ şeritte duran Mustafa Savuran yönetimindeki iş makinesi yüklü 06 DR 3685 plakalı TIR'a çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Furkan Minaz, Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kapalen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Kemal Öz, Ömer Öz ve Ahmet Eren Keskin ise ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye karşın 3 genç de kurtarılamadı.

Kazanın ardından TIR şoförü Mustafa Savuran, jandarma tarafından gözaltına alındı.  Gençlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:32 Kaynak: DHA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa
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