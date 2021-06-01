Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 kişiden 13'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla söz konusu şüphelilerden 13'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarınsa devam ettiği belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı - Son Dakika