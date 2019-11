Ankara'da gıda denetimi

ANKARA - Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Vekili Harun Seçkin, "2019 yılında geçen ay sonu itibarıyla baktığımızda 1 milyon 30 bin civarında denetim yapıldı" dedi.

Başkentte Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, gıda bazlı ürünlerde denetimlere başladı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, bir sucuk üretim fabrikasında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde yetkililer en ince detayı bile atlamazken ekipler sucuğun her aşamasında numuneler aldı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Vekili Harun Seçkin, üretimden, tüketime kadar her aşamada saha da olduklarını belirterek, "Bizler üretimden tüketime kadar her aşamada sahadaki arkadaşlarımızla birlikte denetimleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız tüketicinin sağlıklı güvenilir gıda ile beslenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda tüketicinin aldatılmasını önlemektir. İşini doğru yapan, işinde hassas olan üreticiyle diğerlerini ayırmak, hassas rekabeti önlemektir. Denetimlerimiz, etkin aralıksız bir şekilde denetimlerimizi yıl boyunca devam edecek. Denetimlerimizi tamamen risk esaslı yapıyoruz. Hangi ürün grubunda, ne gibi riskler gördük yıl içerisinde ki önümüzdeki yıl ile karşılaştırmak üzere masaya yatıyoruz. Bir sonra ki yılın denetim planını şekillendiriyoruz. Biz denetimlerimizi 4 farklı programla yapıyoruz ve bu programlar tamamen birbirini tamamlayan programlardır" dedi.

Denetimlerle ilgili bilgiler veren Seçkin, "Denetim sayıları 2018 yılında 1 milyon 225 bine yakın denetim yaptık. 2019 yılında geçen ay sonu itibarıyla baktığımızda 1 milyon 30 bin civarında denetim yapmış bulunuyoruz. Bugün ki denetim ise 81 ilde ürün bazlı ve ilk defa bir denetim gerçekleştiriyoruz. Şu anda et ve et ürünleri ile ilgili 81 ilimizde denetimler başladı. 6 gün sürecek denetimler de 7 bin denetmen sahada olacaklar. Her gün farklı bir ürünle ilgili denetim yapacağız" diye konuştu.

Ankara, İstanbul, İzmir Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya başta olmak üzere bütün ülke genelinde 6 gün boyunca ürün bazlı gıda kontrolü yapılacak.